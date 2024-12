Guardiola : « Nous voulons des joueurs pour les trois, quatre, cinq prochaines années »

Plan social à venir.

Depuis novembre, Manchester City enchaîne les prestations décevantes, et ce Boxing Day n’aura pas inversé la tendance. Un nul face à Everton, 1-1, à domicile, alors qu’ils affrontaient un adversaire bien loin des hauteurs du classement. Un penalty raté par Haaland, un match où City a dominé sans concrétiser… Bref, rien de bien rassurant pour une équipe qui semble à court d’idées.

Pourtant, Pep Guardiola refuse de sombrer dans le catastrophisme. « Nous avons fait ce que nous faisons toujours face à une équipe ‘top’ en défense. Nous avons eu de nombreuses occasions, nuance-t-il en conférence de presse. Quand on joue mal, je le dis, et je reconnais que l’adversaire a été meilleur. Mais aujourd’hui, ce n’était pas le cas. Contre une équipe très solide défensivement, nous avons eu des occasions. Pas seulement le penalty, mais beaucoup. »

L’espoir du mercato

Pep ne veut pas accabler ses joueurs : « Quand on analyse le résultat, bien sûr que nous ne sommes pas contents, mais le rendement et ce que les gars ont fait, dans la situation où nous sommes, c’était brillant. Bien sûr, nous n’avons pas marqué les buts dont nous avions besoin… ». Brillant mais peut-être pas assez pour vouloir de nouveaux jouets dans sa caisse, et ce dès janvier : « Ce n’est pas facile. Les joueurs savent que nous voulons recruter… Nous cherchons des joueurs pour les trois, quatre, cinq prochaines années. Nous allons essayer, car nous ne pouvons pas tenir longtemps avec autant de joueurs blessés… »

Il était temps que City et United rejouent dans la même cour : la basse-cour.

