Arne Slot : « C’est bien trop tôt pour célébrer »

Il faudra attendre avant de toucher le gros Slot.

Arne Slot tempère l’optimisme autour du titre de Liverpool. Malgré une avance de sept points en tête après une victoire 3-1 contre Leicester (buts de Gakpo, Jones et Salah), l’entraîneur de Liverpool reste prudent avant de parler de titre. « Si vous êtes dans ce sport depuis longtemps, comme ces joueurs ou moi-même, vous savez que, 20 matchs avant la fin, vous ne le voyez pas de cette manière », assure le Néerlandais en conférence de presse.

Le fantôme de City

Le trou d’air traversé par Manchester City rappelle à quel point une saison peut dérailler, avec une seule victoire en 12 matchs. Pour Slot, l’exemple est donc tout trouvé : « Il y a seulement deux mois, nous avions un point de retard sur eux, et regardez ce qui s’est passé : blessures, un peu de malchance, une suspension. Cela peut arriver à n’importe quelle équipe ». Slot rejette aussi l’idée que Liverpool survole la saison : « C’est bien trop tôt pour célébrer, mais c’est agréable pour nous d’être l’équipe que nous sommes. Cela dit, je pense qu’aucune de nos victoires n’a été facile. » Même contre Tottenham (6-3), la fin de match rappelle que rien n’est acquis.

Mohamed Salah, lui aussi garde les pieds sur terre en zone mixte sur cette course au titre : « Cela a une saveur différente, mais le plus important est de rester humbles. Nous avons eu des blessures par le passé et perdu le titre. J’espère que nous continuerons comme ça, sans blessures, et que nous irons le chercher. C’est un rêve pour moi ». Rêve ou pas, Slot préfère avancer match par match : « Le classement est important, mais nous savons combien de matchs il reste à jouer. »

Guy Roux sort de ce corps.

Liverpool écarte le brouillard face à Leicester