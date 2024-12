Pep Guardiola craint pour la qualification de City en Ligue des champions

De gagner la C1 à avoir peur de ne même plus participer real quick.

En perdition ces dernières semaines, Manchester City peut-il vraiment ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, en 2025-2026 ? La question est désormais posée, et inquiète jusqu’à Pep Guardiola, qui ne s’en est pas caché. « Quand je l’ai dit avant, les gens ont ri. Ils ont dit que se qualifier pour la Ligue des champions n’était pas un grand succès, a lâché le technicien espagnol, alors que son équipe reçoit Everton ce jeudi lors du premier match du Boxing Day. Mais je le sais parce que cela arrive aux clubs de ce pays. Ils ont été dominants pendant de nombreuses années, puis ils ont passé de nombreuses années sans se qualifier pour la Ligue des champions. »

Arsenal, Chelsea : des exemples à ne pas suivre

L’ancien coach du Barça redoute certainement de suivre l’exemple d’Arsenal, qui a manqué la reine des compétitions continentales entre 2016 et 2023, ou de Chelsea plus récemment. « La seule équipe qui a participé à la Ligue des champions ces dernières années est Manchester City. Maintenant, nous sommes en danger, bien sûr que nous le sommes. C’est certain, a-t-il insisté. Il y a beaucoup de prétendants. Si nous ne nous qualifions pas, c’est parce que nous ne le méritons pas, parce que nous n’étions pas préparés et parce que nous avions beaucoup de problèmes que nous n’avons pas résolus. »

La faute à qui ?

