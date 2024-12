Le district de Seine-Saint-Denis reprend de volée Waldemar Kita

Nouvel épisode (peu) flatteur pour Waldemar Kita.

Critique envers le FC Drancy dans les colonnes de L’Équipe après avoir été lui-même critiqué par les dirigeants du club francilien à la suite de la large victoire des Canaris en Coupe de France, Kita s’est mis cette fois un nouvel acteur du football français à dos : le district du département de la Seine-Saint-Denis.

Dans un communiqué publié sur son site internet, l’instance explique avoir découvert « avec étonnement » les propos du président du FC Nantes et développe son incompréhension vis-à-vis des propos du dirigeant nantais. « Laisser sa part de recette à un club amateur n’a rien d’obligatoire. C’est un geste traditionnel, le symbole d’une forme de reconnaissance des clubs professionnels à l’égard des clubs amateurs. C’est une façon élégante de perpétuer les valeurs de la Coupe de France : le respect, le partage et la solidarité entre les “petits” et les “gros”. Que le FC Nantes n’y consente pas relève de sa liberté la plus élémentaire. Qu’il justifie cette position par des procès en “savoir-vivre” nous paraît aussi injuste que diffamatoire, à l’égard d’un club historique de notre département. »

Heureusement que la honte n’a jamais tué personne.

