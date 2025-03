Antoine Kombouaré sur les suspensions de Fonseca et Longoria : « La commission de discipline est à côté de la plaque »

Voici la onzième bonne raison de suivre la fin de saison de Ligue 1 : elle s’appelle Antoine Kombouaré.

Le roi du divertissement (en conférence de presse, moins sur le terrain) a récidivé ce vendredi. Interrogé sur les sujets chauds du championnat de France, à savoir les suspensions de Paulo Fonseca et Pablo Longoria, l’entraîneur nantais est resté fidèle à son franc-parler.

Une sanction trop lourde pour Fonseca…

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a soutenu son homologue lyonnais et a jugé trop lourde la suspension de neuf mois infligée au Portugais : « Je trouve que c’est très lourd. Après, ça mérite une sanction lourde, parce que ce qu’il a fait, c’est inadmissible. Ça, ce sont des comportements qu’on ne doit pas avoir […] Jusqu’à présent, quand on était suspendu, on pouvait venir avant les matchs, on pouvait venir à la mi-temps, on pouvait, même en étant là-haut dans les tribunes, prodiguer des consignes. Là, il n’a le droit de rien faire. Je trouve que c’est une sanction sévère. Je trouve que, quand tu es entraîneur, c’est très handicapant », a-t-il confié en conférence de presse.

… surtout comparée à celle de Longoria

Mais ce qui a le plus contrarié le natif de Nouméa, c’est la différence de sanction entre celle infligée à Fonseca et celle de Longoria (15 matchs) : « Moi, ça m’a fait rire quand j’ai vu la sanction de Longoria, mais je me suis dit : si, il va être juste gêné, Longoria, parce qu’il ne pourra pas boire le champagne dans le vestiaire. Il va être obligé de boire la coupe de champagne là-haut, dans la tribune. Mais sinon, il n’est pas pénalisé du tout. Si on compare les sanctions, entre celle du président et celle de Fonseca, tant mieux pour Longoria. Mais la commission de discipline, pour moi, elle est à côté de la plaque. Il faut dire les choses. Quand tu sanctionnes un président parce qu’il a parlé de corruption et que tu lui infliges ça comme sanction… Nous, en tout cas, ça nous fait rire (les entraîneurs). Moi, ça m’a fait rire. »

On espère que le FC Nantes sera aussi incisif que son entraîneur ce dimanche 9 mars contre Strasbourg.

