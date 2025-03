Desailly, Der Zakarian et d’autres légendes de Nantes taperont le ballon face au Variétés CF à la Beaujoire

La plus belle action de la saison nantaise.

Le Variétés Club de France, ce club de football regroupant des anciens joueurs et des personnalités diverses pour des opérations de charité, disputera un match de gala le 3 juin prochain face à des légendes du FC Nantes. La rencontre se disputera à la Beaujoire avec un casting transgénérationnel du côté des Canaris. Seront notamment présents Marcel Desailly, Christian Karembeu, Michel Der Zakarian, Maxime Bossis, Jean-Paul Bertrand-Demanes, Loïc Amisse, Éric Carrière ou encore Bruno Cheyrou. Le tout devrait être chapeauté par Coco Suaudeau, joueur et coach à succès du FCN, qui a été annoncé pour encadrer cette sélection de légendes.

𝑳𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒅𝒆𝒔 𝑳𝒆́𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆𝒔. Le 3 juin prochain au Stade de La Beaujoire, le FC Nantes honorera ses légendes. 👥 De Christian Karembeu, à Marcel Desailly, en passant par Frédéric Da Rocha, de nombreux joueurs qui ont marqué l’histoire du Club se réuniront dans le… pic.twitter.com/kTUYYIiBYK — FC Nantes (@FCNantes) March 14, 2025

Du côté du Variétés CF, on retrouvera aussi quelques jolis noms du ballon rond, comme Alain Giresse, Vitorino Hilton, Daniel Van Buyten, Taye Taïwo ou encore Robert Pirès, mais aussi le combattant de MMA Ciryl Gane et l’humoriste Paul Mirabel. L’argent récolté via la billetterie sera reversé au Secours populaire ainsi qu’au fonds de dotation du FC Nantes, engagé dans des programmes sociaux à Nantes.

