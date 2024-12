L'Inter décapsule Cagliari

Petite balade sarde pour l’Inter.

Dominatrice de bout en bout, l’Inter a attendu la seconde période pour faire exploser Cagliari (3-0) et reprendre provisoirement la tête du championnat à la différence de buts.

Et pourtant, tout aurait pu mal tourner pour l’Inter qui a peiné à inscrire ce premier but. En manque de confiance, Lautaro Martínez s’autorisait même un loupé insensé seul face au but vide sur un caviar d’Hakan Çalhanoğlu. Sans conséquence, car l’Inter reste l’Inter.

En seconde mi-temps, l’Inter va mettre le pied sur le champignon et suite à un coup-franc de Federico Dimarco renvoyé par la défense sarde, l’enfant du pays Nicolo Barella adresse un premier bonbon bonifié d’une tête lobée par Alessandro Bastoni. 1-0, puis 2-0 sur un nouveau centre déposé de l’international italien qui profite à Lautaro Martínez, qui met fin à 55 jours de disette. Une éternité pour un buteur de sa trempe. En fin de rencontre, Çalhanoğlu s’offre à son tour un but en convertissant un penalty. Prochain rendez-vous pour l’Inter en 2025, le 2 janvier, pour la demi-finale de Supercoupe d’Italie face à l’Atalanta.

