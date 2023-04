Sergio « Bobo » Gori est décédé ce mercredi à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue maladie. Il était hospitalisé depuis deux semaines à l’hôpital de Milan. L’attaquant italien est l’un des six joueurs à avoir remporté le Scudetto avec trois clubs différents : l’Inter en 1965 et 1966, Cagliari en 1970 et la Juve en 1977 (les autres noms dans cette liste sont Giovanni Ferrari, Filippo Cavalli, Pierino Fanna, Aldo Serena et Attilio Lombardo).

Le numéro 9 a passé six saisons en Sardaigne et avait également été un joueur du LR Vicence et du Hellas Vérone. Il a par ailleurs soulevé la C1 et la Coupe intercontinentale avec l’Inter ainsi que la C3 avec la Juventus, et faisait partie de l’équipe d’Italie qui échoua en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique, face au Brésil de Pelé. Aujourd’hui, le club de Cagliari « pleure l’une de ses plus grandes légendes ».

Oggi piangiamo uno dei nostri Eroi, capace di rendere grande la nostra Terra. Per sempre grati, ciao Bobo. Il ricordo del Club: https://t.co/3GFgLs937n pic.twitter.com/vqLWAMjcCT — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) April 5, 2023

Après Gianluca Vialli ou Siniša Mihajlović, le championnat perd une nouvelle étoile en très peu de temps.

Hellas Verona FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio #Gori, calciatore gialloblù nell’annata 1977-78, stringendosi attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) April 5, 2023

