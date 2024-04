Les tristes records de Stefano Pioli dans le derby milanais

Milan n’a jamais été aussi bleu et noir qu’en ce début de semaine.

Ce lundi, l’AC Milan a bu le calice jusqu’à la lie, voyant l’Inter Milan s’imposer face à lui à San Siro (1-2) pour valider son titre de champion d’Italie ainsi que sa deuxième étoile sur le maillot. Les Nerazzurri comptent désormais vingt Scudetti à leur palmarès, contre dix-neuf pour les Rossoneri. Un dépassement qui fait mal à l’ego, et encore davantage quand on jette un coup d’œil aux derniers affrontements entre les deux équipes. L’AC Milan a en effet enchaîné six revers de rang face à leur rival de toujours, la pire série de défaites de toute l’histoire du derby de la Madonnina (à égalité avec les six échecs de suite de l’Inter face à l’AC dans les années 1910 et 1940).

Selon OptaPaolo, Stefano Pioli est aussi l’entraîneur qui a perdu le plus de derbys milanais dans toute l’histoire, avec dix défaites toutes compétitions confondues depuis 2023. Un bilan qui ne risque pas de consolider la place du tacticien sur le banc des Rossoneri, lui qui est annoncé sur le départ par la presse italienne. Le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano a d’ailleurs annoncé ce mardi matin que l’Italien serait viré d’ici la fin de saison. Le club serait déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Éric Roy n’est pas dispo, désolé.