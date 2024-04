Stefano Pioli ne devrait pas continuer au Milan la saison prochaine

La fin de l’idylle.

La Gazzetta dello Sport l’affiche sur sa une, Stefano Pioli ne sera plus l’entraîneur de l’AC Milan l’année prochaine, malgré un contrat courant jusqu’en 2025. Arrivé en 2019 en provenance de la Fiorentina, le technicien italien de 58 ans a permis au Milan de retrouver son lustre d’antan. Champion en 2022, après neuf longues années de disette, il a même retrouvé la Ligue des champions et les demi-finales, l’an dernier. Battu par le voisin interiste aux portes de la finale, il a cette année échoué au même stade, en Ligue Europa, face au rival romain. Une ultime déconvenue qui condamne Milan à une saison blanche, synonyme de clap de fin pour Pioli.

La #primapagina della Gazzetta di oggi PIOLI E' FINITA pic.twitter.com/m6Gys42zSb — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 20, 2024

Auteurs d’une belle saison en championnat, les Rossoneri sont pourtant largués par l’Inter dans la course au titre et il est temps de changer de cycle, après une deuxième saison sans trophée. Alors que Zlatan Ibrahimovic, revenu aux affaires parmi les têtes pensantes du club, aura un rôle crucial dans le choix du futur entraîneur, certains noms fuitent déjà. Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca ou Julen Lopetegui sont ainsi évoqués, tout comme un certain Christophe Galtier.

Si ça marche est-ce qu’il dira qu’avant Ibra il n’y avait rien à Milan ?