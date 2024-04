Les célébrations du 20e Scudetto de l’Inter

18, 19… 20.

Soirée parfaite pour l’Inter, qui a remporté le derby della Madonnina contre le Milan (2-1) pour fêter son vingtième titre de champion d’Italie. « Gagner un titre dans un derby, ce n’était jamais arrivé », a rappelé Lautaro Martinez au micro de DAZN. En 2008, les Rossoneri avaient retardé le triomphe de leur rival historique à San Siro. Seize ans plus tard, les Interistes l’ont fait, en prenant logiquement le dessus sur le rival. « On voulait gagner ce match pour nos tifosi et on y est parvenu, c’est mon premier titre de champion, j’en suis très fier », a clamé Marcus Thuram, buteur et auteur d’un grand match.

Après la rencontre, les supporters rassemblés sur la Piazza del Duomo ont fait danser les drapeaux bleu et noir et les pancartes affichant les deux étoiles accolées au blason de l’Inter (pour les 20 championnats remportés). Les Nerazzurri soulèveront définitivement le Scudetto le 26 mai prochain à l’issue de la dernière journée du championnat.

Milan devrait être rouge et bleu pour quelques mois.