Gareth Barry reprend du service en 11e division

Pas de retraite pour les retraités.

Après avoir fait ses adieux au foot pro en 2020, Gareth Barry fait son retour sur les terrains de football. L’ancien international Anglais a signé en 11e division avec Hurstpierpoint, un club de village dans le Mid Sussex. Recordman de la Premier League avec 653 apparitions, Barry a mené une carrière de 20 ans, évoluant sous les couleurs d’Aston Villa, Manchester City, Everton et West Bromwich Albion. Sur la scène internationale, le joueur de 43 ans a été sélectionné 53 fois en équipe d’Angleterre et a marqué trois buts pour son pays. Il a également participé à l’Euro 2000 et à la Coupe du monde 2010. Si la nouvelle peut en étonner plus d’un, le Hurstpierpoint FC a déclaré que le joueur « est associé depuis longtemps au village par l’intermédiaire de son ami et entraîneur, Michael Standing ; il semblait donc évident de l’associer au club de football. »

✍️ BARRY IS A BLUEDOG! 🔵🐶 We are beyond delighted to announce that former-England international and all-time Premier League record appearance holder, Gareth Barry, has signed for Hurstpierpoint Football Club. pic.twitter.com/cMsrJcmm4o — Hurstpierpoint FC (@hurstpierpoint1) July 22, 2024

Cette arrivée intervient quelques semaines après que Westfield, un autre club de la Mid Sussex League en première division, a réussi un coup double en recrutant deux anciens joueurs de Bournemouth en Premier League, Charlie Daniels et Dan Gosling, amis de leur propriétaire majoritaire, Steve Cook.

Le championnat du siècle.

