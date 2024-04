L’Arabie saoudite va sponsoriser la FIFA

Vous étiez au courant que Gianni Infantino était copain avec les Saoudiens ?

Ce jeudi, la compagnie publique pétrolière Saudi Aramco a annoncé être devenue le partenaire mondial majeur de la FIFA jusqu’à fin 2027. Il s’agit de la première compagnie pétrolière du monde en matière de production, possédant la quasi-totalité des ressources en pétrole de l’Arabie saoudite. Le logo d’Aramco sera donc présent lors des prochaines compétitions de la FIFA, notamment la Coupe du monde 2026.

Cet accord faisait déjà l’objet de bruits de couloir depuis de longs mois. Si le montant du partenariat n’a pas été communiqué, le Times avait annoncé en novembre dernier un accord jusqu’en 2034 (contre 2027 finalement) pour un total de 11 milliards de dollars au total. Cette annonce s’inscrit dans le projet Vision 2030 du royaume, qui cherche à s’ouvrir au tourisme international et à diversifier ses ressources financières.

