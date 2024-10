Mahdi Camara dévoile l’un des secrets de sa réussite

Un moine dans la ville.

Dans la lignée de sa saison dernière, Mahdi Camara continue de surprendre sous les couleurs du Stade brestois. À 26 ans, l’ancien Stéphanois n’est pas descendu de son petit nuage. Pour preuve, comme la plupart de ses coéquipiers, il n’a pas eu de mal à se hisser au niveau que requiert la Ligue des champions. Buteur à Salzbourg lors de la deuxième journée de phase de ligue, le natif de Martigues a dévoilé à L’Équipe l’un des secrets de sa réussite.

« Je n’ai pas de femme, pas d’enfants. Moi, c’est football. Fonder une famille constitue un but dans la vie, raconte-t-il. Mais je n’y pense pas tous les jours. J’ai ma carrière à gérer et je suis épanoui comme ça. Je comble ma solitude en jouant des matchs et avec mes amis qui ne sont pas loin – notamment mon meilleur ami qui joue aux Voltigeurs de Châteaubriant (N2) – ou au téléphone. »

Et de poursuivre : « Plus jeune, je sortais. Avec l’expérience, j’ai pris conscience que pour bien faire de ma passion mon métier, je devais être le plus performant possible. Aujourd’hui, je suis casanier, pas enfermé ni en prison non plus. Il m’arrive d’aller voir des amis. »

Bien manger, bien dormir.

