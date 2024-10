Liverpool climatise Chelsea

Liverpool 2-1 Chelsea

Buts : Salah (s.p, 28e) et Jones (51e) pour les Reds // Jackson (49e) pour les Blues

Dans le choc de la 8e journée de la Premier League, Liverpool n’a pas déçu en surclassant Chelsea à Anfield (2-1). Si la rencontre a été équilibrée, les Reds n’ont pas tremblé dans leur antre malgré l’égalisation des Blues dès le retour des vestiaires. Avec ce septième succès de rang toutes compétitions confondues, les hommes d’Arne Slot récupèrent leur place de leader.

Polémiques et le libérateur Salah

Dès la 4e minute, la rencontre aurait pu basculer lorsque Levi Colwill a touché le cuir de la main dans sa surface sur une frappe de Mohamed Salah, mais l’arbitre de la rencontre n’a pas bronché. Dans la foulée, Tosin Adarabioyo commet une grosse faute sur Diogo Jota, qui partait seul en profondeur et s’en sort très bien avec un carton jaune. Suite à plusieurs situations litigieuses et une intervention salvatrice de Curtis Jones (24e) , les Reds obtiennent un penalty lorsque Colwill, encore lui, fauche Jones dans la surface. Salah ne tremble pas et délivre les siens en prenant parfaitement à contre-pied Robert Sanchez (1-0, 28e). Seulement son cinquième but face à son ancien club. Liverpool pense mettre le coup de grâce avec un pion de Cody Gakpo mais Salah était en position de hors-jeu. Dominateurs, les locaux auraient pu obtenir un nouveau penalty après une sortie non maîtrisée de Sanchez sur Jones mais, la VAR vient annuler un penalty qui semblait pourtant logique (45e+2).

Action, réaction

Liverpool prend une douche froide dès l’entrée des vestiaires avec l’égalisation de Nicolas Jackson. Parfaitement lancé en profondeur par Moisés Caicedo, l’international sénégalais bat Caoimhín Kelleher et remet les deux équipes à égalité (1-1, 49e). Mais les Reds n’ont pas dit leur dernier mot. Excentré côté gauche, Salah dépose une galette à Jones, qui contrôle avant de faire à son tour trembler les filets (2-1, 51e). Si le second acte a débuté tambour battant, la suite est bien plus calme. Malgré les assauts des hommes d’Enzo Maresca en fin de match, les locaux font le dos rond et l’emportent, bien que l’entrant Christopher Nkunku est passé à quelques centimètres de climatiser Anfield (90+3e). Grâce à cette victoire, les hommes d’Arne Slot – premier entraîneur de Liverpool a remporté 9 de ses 10 premiers matchs à la tête de l’équipe – creusent l’écart avec Arsenal, désormais à quatre longueurs.

Liverpool (4-2-3-1) : Kelleher – Alexander-Arnold (Gomez, 81e), Konaté, van Dijk, Robertson – Jones (Mac Allister, 81e), Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Diogo Jota (Nunez, 31e), Gakpo (Diaz, 66e). Entraîneur : Arne Slot

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – James (Veiga, 53e), Adarabioyo (Badiashile, 53e), Colwill, Gusto – Caicedo, Lavia (Fernandez, 53e) – Madueke (Nkunku, 76e), Palmer, Sancho (Neto, 46e) – Jackson. Entraîneur : Enzo Maresca