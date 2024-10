Sonia Bompastor demande la goal-line technology pour le football féminin

Le prêche de Bompastor.

Désormais entraîneuse de Chelsea après trois ans passés à l’OL, Sonia Bompastor assure pour ses débuts en Women’s Super League. Après avoir remporté leurs quatre premiers matchs de championnat, les Blues sont deuxièmes à un point de Manchester City, qui compte toutefois un match en plus. Convaincant.

Dix ans de retard technologique chez les femmes

De quoi lui permettre de pousser un premier coup de gueule ce dimanche, quelques minutes après la victoire des siennes face à Tottenham (5-2). En cause, l’absence d’une goal-line technology qui, en première période, aurait été utile pour voir si oui ou non, l’un des buts inscrit par les Spurs était valable. « La technologie est disponible pour le football masculin depuis maintenant 10 ans. Pourquoi ne serait-elle pas disponible pour le football féminin ? Si nous voulons avoir l’air plus professionnelles, nous devons aller de l’avant avec la technologie. Face à ce type de situations, il faut aider les arbitres », a déclaré l’ancienne latérale gauche de l’équipe de France.

Pour le VAR, on verra en 2048.

Pour plus de sécurité, les joueuses de Chelsea arrêteront de signer des autographes