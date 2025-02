Sonia Bompastor et Camille Abily officialisent leur relation

Félicitations à elles !

C’est un tandem qui marque le football féminin. À l’occasion de la sortie de son livre Une vie de foot, Sonia Bompastor, entraîneure de Chelsea, a accordé une interview à L’Équipe avec son adjoint et compagne Camille Abily, dans laquelle les deux femmes se confient sur leur liaison qu’elles ont cachée pendant treize années. Après avoir brillé en tant que joueuses, elles sont bien parties pour laisser leur trace en tant qu’entraîneures. L’été dernier, le duo a quitté l’Olympique lyonnais après avoir notamment remporté une Ligue des champions (en 2022) et trois championnats de France d’affilée. Désormais à Chelsea, les anciennes internationales françaises ont pris la décision de parler de leur vie en dehors du terrain.

Un secret bien gardé

Pendant treize années, le couple a caché sa relation. Camille Abily explique ce choix d’avoir préservé ce secret : « Il y a la pudeur, l’acceptation pour soi. Ensuite, nous étions quand même deux joueuses connues. On était déjà beaucoup associées sur plein de choses. On n’avait pas envie que ce soit que ça. On travaille en ce moment ensemble, mais ça ne sera pas non plus toute notre vie comme ça. On ne travaille pas ensemble parce qu’on est un couple. On travaille ensemble parce qu’on est complémentaires. »

Sonia parle, de son côté, de la difficulté de rédiger cette autobiographie et de dévoiler son intimité : « Non, ce n’était pas simple. Déjà, ce qui a été difficile pour moi, c’est de retrouver toute ma mémoire (…) Révéler ma vie commune avec Camille, notre couple, après — comme je le dis dans le livre — ces 13 ans de mensonge, c’est encore un sujet sur lequel aujourd’hui on n’est pas tout à fait à l’aise. On est plutôt discrètes et on aime avoir une vie tout à fait normale. »

Hâte de voir le jour où elles s’affronteront avec deux équipes différentes.

Sonia Bompastor aurait un accord pour rejoindre Chelsea la saison prochaine