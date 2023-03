Chelsea fait craquer l'OL

Alors qu'elles tenaient leur qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions à la 122e minute après avoir refait leur retard et être passées devant Chelsea, les Lyonnaises ont tout perdu. Un penalty tardif a provoqué une séance de tirs au but au dénouement cruel pour les Fenottes.

Chelsea 1-2 (4-3 TAB) OL

Buts : Maren Mjelde (120+8,sp) pour les Blues // Vanessa Gilles (77e), Sara Däbritz (110e) pour les Fenottes

Tirs au but réussis : Mjelde, Kerr, Fleming, Carter pour Chelsea // Marozsan, Hegerberg, Däbritz pour l’OL Tirs au but ratés : James pour Chelsea // Renard et Horan pour l’OL

À Stamford Bridge, les octuples championnes d’Europe et tenantes du titres lyonnaises avaient une montagne à gravir afin de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions : renverser Chelsea, forte tête du championnat anglais, qui avait emporté la manche aller (0-1). Et tout était parfait, jusqu’à la 122e minute. Il y a d’abord eu une Christiane Endler de gala qui a permis à l’OL de rester en vie en première période : la Chilienne a remporté son duel face à Sam Kerr (16e), sortant la tentative de l’Australienne de la tête. Puis une claquette, quelques minutes plus tard, pour s’opposer à Lauren James (23e). Il y a tout de même eu un long moment d’inquiétude, où le sentiment d’impuissance a régné face à des Londoniennes diablement bien organisées. Car si Signe Brunn, seule au point de penalty, a manqué une occasion en or (4e), c’est bien la seule que les Lyonnaises ont eu à se mettre sous la dent pendant très longtemps. Même Ada Hegerberg, entrée à la pause, n’y pouvait rien. Et puis un éclair est venu, de là où ne l’attendait pas, d’une défenseure. Vanessa Gilles, en l’occurence, restée aux avants-postes après un corner, qui a surgi au premier poteau pour couper un centre de Lindsey Horan (77e, 0-1). Une délivrance qui permettait aux Fenottes de refaire leur retard du match aller, et ainsi prolonger leurs espoirs de dernier carré de trente minutes.

Berger rentre les brebis

Et la vapeur s’est inversée, la pression a changé de camp. La flamme s’est rallumée du côté de l’OL, et à la réception d’un centre d’Hegerberg, Sara Däbritz a controlé du gauche, puis envoyé sa frappe dans le petit filet d’Ann-Katrin Berger (0-2, 110e). Les tenantes du titre la tenaient, cette qualification pour les demi-finales de C1 face à Arsenal. Le temps a défilé, sans que les Blues ne contestent réellement le sort du match. Jusqu’à la 122e minute, moment où le château de cartes s’est écroulé. Après un coup franc anodin envoyé dans la boîte par la gardienne des Blues, le ballon est parvenu jusqu’à l’intenable Lauren James, laquelle s’est écroulée après un léger contact avec Vicki Becho. D’abord sans réaction, l’arbitre s’est ensuite dirigée vers l’écran de la VAR et a annoncé la sentence que Maren Mjelde a exécuté avec sang froid (1-2, 120+8e). Un terrible coup porté à de vaillantes lyonnaises, qui ont dû se préparer à disputer l’ultime coup devant 15 000 spectateurs acquis à la cause adverse. Il fallait bien une héros, et ça a été Ann-Katrin Berger qui a repoussé les tentatives de Wendie Renard et Lindsey Horan. Elle a surtout anéanti les espoirs des Lyonnaises de conserver leur couronne européenne, et les a ramenées à leur travail du quotidien : la D1 Arkema.

Chelsea (4-3-3) : Berger – Perisset (Mjelde, 73e), Buchanan, Eriksson, Carter – Cuthbert (Fleming, 111e), Leupolz (Ingle, 71e) , Reiten (Kaneryd, 91e) – James, Kerr, Charles. Entraîneure : Emma Hayes.

Lyon (4-4-2) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Bacha (Morroni, 106e) – Horan, Damaris (Däbritz, 56e), Van de Donk (Marozsan 106e), Majri (Becho, 73e)- Cascarino (Malard, 97e), Bruun (Hegerberg, 46e). Entraîneure : Sonia Bompastor.

Ada Hegerberg, une formidable raison d’espérer