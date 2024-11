Sonia Bompastor dénonce les attaques homophobes envers Sam Kerr

Qui aurait cru qu’on en serait encore à dénoncer l’homophobie dans le foot en 2024 ?

En postant une photo d’elles pour annoncer la future arrivée de leur bébé, Sam Kerr et Kristie Mewis s’attendaient à recevoir énormément de messages de félicitations, mais peut-être pas autant de haine. Ce déferlement de messages homophobes sur les réseaux sociaux a poussé à faire réagir la coach de l’attaquante australienne de Chelsea, Sonia Bompastor, en conférence de presse. L’ancienne entraîneuse de l’OL arrivée à Londres en début de saison a bien évidemment tenu à soutenir sa joueuse et dénoncer les réactions discriminatoires.

« Fou que des gens puissent réagir comme cela »

« Je veux soutenir Sam pleinement. C’est juste inacceptable d’avoir ce genre de commentaires, surtout dans notre société en 2024. Pour moi, c’est fou que des gens puissent réagir comme cela, a-t-elle répondu aux journalistes en conférence de presse. Je veux me concentrer sur les choses positives et envoyer tout mon soutien à Sam et à Kristie, leur dire que nous sommes très fières et très heureuses pour elles. C’est une excellente nouvelle. En tant que mère, je ne peux pas penser autre chose. Avoir l’opportunité de devenir mère, c’est la meilleure nouvelle que l’on puisse avoir dans la vie. »

Les joueuses de Chelsea vont-elles publiquement soutenir Kerr en cas de but contre le Celtic ce mercredi soir ?

Sam Kerr et Kristie Mewis annoncent l’arrivée prochaine de leur bébé