Nouvelle rupture des ligaments croisés pour Sam Kerr

Gros coup dur pour l’Australie.

Déjà touchée par une rupture des ligaments en 2019, Sam Kerr a rechuté. La star australienne, déjà handicapée par une blessure au mollet lors de la Coupe du monde 2023 chez elle en Australie, s’est blessée à l’entraînement avec Chelsea. Le club londonien l’a annoncé dans l’après-midi, par un communiqué qui confirme que cette blessure est survenue à l’entraînement lors du stage des Blues au Maroc. Après lui avoir souhaité une rapide convalescence, le club ne s’est pas risqué à estimer l’absence de la star australienne qui pourrait manquer les JO de Paris.

Chelsea Football Club can confirm striker Sam Kerr has sustained an anterior cruciate ligament (ACL) injury during our warm weather training camp in Morocco.

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 7, 2024