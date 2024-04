Chelsea arrache la victoire à Barcelone en demi-finales aller de Ligue des champions

FC Barcelone 0-1 Chelsea

But : Cuthbert (40e) pour les Blues

Sale semaine pour Barcelone, en coupe d’Europe.

Quelques jours après la lourde défaite des hommes face au PSG, voilà que les féminines viennent de perdre à leur tour à domicile en Ligue des champions. Dans un stade olympique de Montjuïc pourtant bien garni pour l’occasion, les joueuses de Jonatan Giráldez n’ont pas su faire la différence malgré une domination globale tout au long de la partie et concèdent leur première défaite toutes compétitions confondues depuis le 21 mai 2023. Plus parlant encore, Barcelone n’avait plus perdu à domicile depuis plus de cinq ans. Pour Chelsea, qui a beaucoup développé son jeu en contre-attaque, la délivrance est venue de la capitaine Erin Cuthbert juste avant la mi-temps au terme d’une jolie action collective et d’un bel enchaînement de l’Écossaise.

Désignée au sifflet, Stéphanie Frappart a eu du travail en seconde période : d’abord en revenant sur sa décision initiale de signaler un penalty pour les Catalanes après une main de Kadeisha Buchanan pour un hors-jeu de Salma Paralluelo, puis en refusant de donner la même sanction en faveur des Anglaises suite à une situation litigieuse autour de Mayra Ramirez. Mais la joueuse centrale de cette seconde période a malheureusement été Salma Paralluelo, pourtant en pleine bourre cette saison : responsable malgré elle sur le péno annulé, elle a ensuite loupé plusieurs grosses occasions. Un manque à la finition qui a semblé contaminer ses coéquipières puisqu’Alexia Putellas a eu la balle d’égalisation sur la dernière action de la rencontre, mais n’a pu trouver le cadre alors qu’elle était en excellente position dans la surface. Match retour samedi prochain, à Londres.

En attendant, Chelsea marque l’histoire des clubs anglais en Ligue des champions.