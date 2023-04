Le Barça maîtrise Chelsea et retourne en finale de la Ligue des champions !

Buts : Hansen (64e) // Reiten (67e)

« Sweet Caroline, oh oh oh… »

Bousculé en deuxième période, le Barça a tenu bon contre Chelsea, poussé par un Camp Nou de gala, pour valider sa place en finale de la Ligue des champions (1-1). Unique buteuse du match aller à Stamford Bridge, Caroline Graham Hansen a encore montré la voie à sa formation ce jeudi. Son premier but a été refusé pour une main (8e), mais elle n’a pas tremblé à l’heure de jeu pour concrétiser la percée d’Aitana Bonmati, malgré le retour de Jess Carter (1-0, 63e). Un avantage mérité pour le Barça, nettement dominateur et dangereux par Asisat Oshaola (9e) ou Mariona Caldentey (27e). Fridolina Rolfo a aussi fait frissonner le public d’une belle frappe tendue, passée de peu à côté (47e).

