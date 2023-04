Ligue des champions : contre Chelsea, les Barcelonaises prennent une option pour la finale

But : Graham (4e)

Quatre minutes pour sortir le geste du match : pas de doute, Graham était pressée.

A l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions féminine opposant Chelsea à son Barcelone, la joueuse a ouvert le score d’un superbe exploit personnel en envoyant une bien jolie frappe au fond des filets de Berger. En première mi-temps, la Catalane a même eu deux autres occasions pour faire le break : à la demi-heure de jeu devant la gardienne cette fois attentive, et juste avant la pause en servant sa partenaire Geyse en position illicite.

WHAT A STRIKE 🚀

Caroline Graham Hansen opens the game up for Barcelona 🔥

Watch #UWCL LIVE NOW ⬇️ 🇬🇧 https://t.co/bF9cYoxSa0 🇪🇸 https://t.co/tReJDbVzHw pic.twitter.com/mwIxGinl2Y

— DAZN Football (@DAZNFootball) April 22, 2023