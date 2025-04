Le Barça prend déjà un bel avantage contre Chelsea

FBarcelone 4-1 Chelsea

Buts : Pajor (35e), Pina (70e et 90e) et Paredes (82e) pour le Barça // Baltimore (74e) pour Chelsea

Vers un nouveau Barça-OL en finale ?

Opposées à Chelsea en demi-finales allers de la Ligue des champions, les filles du Barça n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe dirigée par Sonia Bompastor (4-1). La route vers la finale du 24 mai prochain à Lisbonne semble déjà tracée, mais a tout de même mis du temps à se dessiner. Bien lancée plein axe, c’est Ewa Pajor qui lance les hostilités au cœur de la première période (1-0, 35e).

Claudia Pina, entrée gagnante

Il faut ensuite attendre les 20 dernières minutes pour voir ce choc s’emballer totalement. Tout juste entrée en jeu, Claudia Pina coupe un centre parfait pour doubler la mise à bout portant (2-0, 70e). D’une belle frappe croisée depuis le second poteau, Sandy Baltimore pense remettre Chelsea dans le match (2-1, 74e), mais une autre Parisienne lui répond sur corner quelques minutes plus tard : Irene Paredes (3-1, 82e). Pas encore le clou du spectacle. Trouvée sur la gauche de la surface, Pina combine avec Alexia Putellas qui lui remet dans la course d’une superbe talonnade pour accroître encore un peu plus l’avance des Catalanes avant la manche retour, dans une semaine à Londres (4-1, 90e).

Qui pourra bien les empêcher de conserver leur titre ?