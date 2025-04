Lyon croque Arsenal et prend une option sur la finale

Arsenal 1-2 OL

Buts : Caldentey (78e, SP) pour les Gunners // Diani (16e) et Dumornay (82e) pour les Gones

Pour retrouver le goût d’une finale de Ligue des champions, un an après avoir perdu contre le FC Barcelone, l’Olympique lyonnais doit passer l’étape Arsenal en demies. Ce samedi, les Rhodaniennes avaient ainsi rendez-vous dans un Emirates Stadium plein à craquer pour l’aller. Et elles ont assuré : victoire (1-2) et caractère.

Les plus belles situations ont été pour l’OL

On s’attendait certainement à un round d’observation durant les premières minutes, il n’en aura rien été. Partie sur le côté droit, Ellie Carpenter a en effet eu toute la place nécessaire pour trouver dans la profondeur Kadidiatou Diani, laquelle n’a eu qu’à bien croiser son tir au sol afin de tromper Manuela Zinsberger (0-1, 16e). Un but validé en deux temps, puisque le juge de touche avait initialement signalé un hors-jeu de Diani, annulé par la VAR. Complètement déséquilibrée après seulement un quart d’heure de jeu, la défense des Gunners n’avait pas vraiment besoin de ce genre d’erreur pour se mettre en difficulté, d’autant que dans la foulée, Melchie Dumornay a joliment tenté de lober Zinsberger de loin, mais son ballon s’est écrasé sur la barre transversale (33e). Mi-temps largement à l’accent lyonnais, tant au score que dans la maîtrise du ballon.

💥 | @kady944 allume le premier coup de canon du match en ouvrant le score sur une frappe croisée ! 🎯🚀 #ARSOL #UWCL Suivez le match gratuitement ici : https://t.co/TRAO4ggWRh 👈 pic.twitter.com/f91TAfN1ul — DAZN France (@DAZN_FR) April 19, 2025

Mais la domination des Gones a laissé place à un petit relâchement au retour des vestiaires. De quoi voir Christiane Endler manquer sa sortie sur un corner anodin et bousculer Leah Williamson. Faute suffisante selon Madame Alina Pesu et penalty transformé par Mariona Caldentey (1-1, 78e). Pas vraiment désireuses de faire comme les garçons jeudi dernier, les Lyonnaises ont alors décidé de réaccélérer. Comme sur le premier but, Amel Majri aux commandes a lancé Dumornay vers l’avant, parvenue à prendre Emily Fox de vitesse sur sa touche de balle, avant d’allumer Manuel Zinsberger plein axe (1-2, 82e). Avantage logique finalement, malgré les quelques incursions londoniennes, bien gérées par Endler. Manche 1 remportée, rendez-vous dimanche prochain pour rejoindre Lisbonne.

Arsenal (4-3-3) : Zinsberger – Fox, Williamson, Catley, McCabe – Little, Maanum (Blackstenius, 62e), Caldentey – Mead (Kelly, 62e), Foord (Wälti, 84e), Russo (Pelova, 83e). Entraîneur : Renée Slegers.

Lyon (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Sombath, Bacha (Svava, 90e+3) – Horan, Egurrola, Van den Donk (Majri, 67e) – Chawinga (Hegerberg, 79e), Diani (Bècho, 90e+3), Dumornay. Entraîneur : Joe Montemurro.