Wendie Renard envisage un avenir comme coach

Le voyage n’est pas terminé, mais la fin se rapproche.

Wendie Renard devrait disputer son 500e match sous le maillot de l’Olympique lyonnais dimanche, au Groupama Stadium, à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions. Un cap symbolique pour la Martiniquaise, qui a démarré avec l’équipe A à l’âge de 16 ans. Elle en compte aujourd’hui 34 et a récemment prolongé jusqu’en 2027. Ira-t-elle au-delà ? « Je ne sais pas, répond-elle aux lecteurs de L’Équipe. Il va falloir arrêter un jour ! Je veux surtout éviter de finir en faisant l’année de trop, sans pouvoir être compétitive sur le terrain. »

« Ce n’est pas parce qu’on a fait carrière qu’on devient un bon coach »

« Il faut être honnête avec soi-même. En tout cas, j’ai encore envie de continuer. Je verrai petit à petit si mentalement ça va. Ce qui n’est pas évident, ce qui pèse physiquement, ce sont les déplacements », reconnaît l’internationale française. Renard sait déjà que son après-carrière « sera dans le foot ». Elle pourrait ainsi suivre les traces de ses anciennes coéquipières, Sonia Bompastor et Camille Abily, en devenant coach. « Le terrain, ça me plaît ! Mais ce n’est pas parce qu’on a fait carrière qu’on devient un bon coach, tempère la défenseuse. Je passe des diplômes de manager. Il faut se former. Il y a de fortes possibilités que je reste à l’OL, après. »

Sinon, elle pourra toujours rejoindre Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon.

