Tomber dans le Paños.

Sandra Paños quittera le Barça à la fin de la saison. La gardienne aux 270 apparitions sous le maillot blaugrana était arrivée en 2015 en provenance de Levante et a été une pionnière du renouveau de l’équipe féminine catalane. À 31 ans, elle a soulevé 20 trophées, dont deux Ligue des champions (en 2021 et en 2023) et n’a encaissé que 137 buts, presque moins d’un but tous les deux matchs.

Culés, tengo algo que deciros 💙❤️ Culers, tinc un missatge per a vosaltres 💙❤️ El Barça es y será para siempre mi casa 💙❤️ A gaudir junts d’aquests últims mesos, culers pic.twitter.com/Dmmcj6OKgk — Sandra Paños (@sandra_panos1) February 2, 2024

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Sandra Paños se dit « fière de la transformation du club, au-delà des accomplissements sportifs ». La portière restera jusqu’à la fin de la saison et pourra encore glaner trois titres avec le Barça, s’il reste de la place dans son armoire à trophées.

En attendant juin, elle pourra aussi payer un graphiste pour son dernier match.

La Nigériane Asisat Oshoala quitte le Barça pour vivre le rêve américain