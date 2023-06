Ligue des champions : Barcelone et la teoria del dos

Au moment où Alexia Putellas soulève le trophée de la Ligue des champions pour la énième fois dans le ciel d’Eindhoven, il existe cette photo où toutes les joueuses du Barça font le signe « deux » avec leurs doigts. Une célébration venant conclure un formidable running gag qui dure depuis le début de saison côté catalan, et qui est passé d’un délire de réseaux sociaux à une vraie croyance au sein d’un vestiaire très proche de ses supporters. Il suffisait de voir Claudia Pina et toute la bande des plus jeunes se trimbaler avec un gigantesque 2 gonflable en quittant le stade, donnant du grain à moudre à celles ou ceux qui en sont convaincus depuis le début de saison : malgré l’absence d’Alexia Putellas pendant la quasi-entièreté de la saison, tous les éléments sont réunis pour que le FC Barcelone aille chercher sa seconde Ligue des champions.

« Ça te donne un supplément d’âme »

« Quand nous étions menées 2-0, nous avons repensé aux peurs des dernières finales. Mais avec le soutien des supporters et peu importe le résultat, nous avons trouvé un moyen de renverser le match, retrace la gardienne Sandra Paños, en zone mixte. Nous croyions toutes en chacune de nous, autant celles sur le terrain que celles sur le banc, et nous avons réussi ! Nous remportons notre deuxième Ligue des champions, nous sommes championnes… Tout ce qui se disait sur la teoria del dos s’est accompli ! » À ses côtés, Mapi León se marre et appuie : « Si tu crois en cette théorie, tu y crois ! Moi, perso, j’y ai cru et… Ça semble vrai, quand même ! » Sur Twitter, la communauté barcelonaise s’amuse depuis des semaines à récolter tous les indices liés au chiffre 2 qui viendraient appuyer cette théorie : la photo de promotion de Rosalia avec le maillot du Barça, le retour de blessures simultané de Cata Coll et Jana Fernández ou encore Irene Paredes avec son numéro 2 toujours en quête d’une première Ligue des champions…

Patri Guijarro avec le fameux ballon numéro 2, brandi par toute l’équipe devant le bus.

Suffisamment convaincant aux yeux de Patri Guijarro, héroïne barcelonaise après ses deux buts marqués en à peine deux minutes pour remettre le Barça dans le match après en avoir encaissé deux lors du premier acte, qui a ces premiers mots au coup de sifflet final : « Vamos, la teoria del dos ! »Sorte de prophétie autoréalisatrice que la milieu de terrain nommée meilleure joueuse de la finale explique un peu mieux plus tard en conférence de presse, la voix éraillée : « Je pense que lors de ces jours particuliers, nous sommes habituées à chercher des petites croyances pour se les mettre en tête et nous donner de la force. La teoria del dos, c’était une croyance de plus que nous nous sommes mise en tête pour se mettre dans de bonnes conditions. Ça ne va pas te faire gagner, mais ça te donne des ondes positives, avec les supporters, les autres dans le vestiaire, un supplément d’âme. Nous en avons beaucoup parlé cette semaine entre nous, et ça nous a sans doute aidées. »

Patri Guijarro y la Teoría del ✌️: 💬 "Te das vibras con tus compañeras que suman. Lo hemos comentado mucho en Eindhoven". 💬 Giráldez, contesta: "La tengo que comprar porque ha marcado dos goles en dos minutos". pic.twitter.com/h3fLsdlKAC — Relevo (@relevo) June 3, 2023

« S’il y a une équipe capable de renverser ça, c’est nous »

Pas très fan de la théorie avant le match, son entraîneur Jonatan Giráldez est obligé de constater les faits. « Je dois la valider, parce qu’ils nous ont mis deux buts et nous en avons mis trois en seconde période… », rigole l’entraîneur de 31 ans, qui a lui aussi réussi un beau doublé cette semaine en devenant papa et en remportant la Ligue des champions. Le fan de data et de statistiques, qui jusqu’ici réfutait cette théorie alors que ses joueuses s’amusaient à faire le signe deux avec leurs doigts à chaque occasion, reconnaît qu’il y a parfois des choses qui dépassent l’aspect purement tactique. « Le football comporte de nombreux aspects. Nous parlons de plans de jeu, de physique, mais il y a d’autres facteurs, concède le coach, après avoir expliqué qu’il avait demandé davantage d’agressivité et de courses en profondeur à ses attaquantes pour bousculer un peu les joueuses très costaudes de Wolfsburg. Aujourd’hui, mes joueuses ont fait preuve de caractère. C’est important de garder la tête haute quand nous perdons, leur personnalité a été incroyable et c’est l’une des choses sur lesquelles nous avons travaillé. »

Todas las jugadoras del barça levantando la segunda champions mientras hacen el simbolito del dos. Gracias al destino por hacer esto posible, la teoría del 2 solo es el principio pic.twitter.com/zRpiohfuCO — ²nuk² (@bonmapi) June 3, 2023

Si toutes les joueuses – dont Alexia Putellas, en veille de match – ont parlé de maturité et d’expérience gagnée après les récents échecs en finale ou encore de « traumatisme de Turin » (après la défaite 3-1, et trois buts encaissés en 30 minutes par les Blaugrana), Irene Paredes assure, elle, qu’elle avait autre chose en tête. « La grande majorité du vestiaire a déjà gagné une Ligue des champions, je crois qu’il n’y a que moi, Ingrid (Engen) et Fridolina (Rolfö) qui restions sur deux finales perdues. Je suis venue au Barça pour ça, alors il fallait faire le taf », sourit-elle, après avoir été émue aux larmes en débarquant en zone mixte. Et Keira Walsh de conclure, avant d’être interrompue par quelques fêtardes dans son dos : « Nous étions la meilleure équipe en première période, nous avons généré le plus d’occasions. Il ne nous manquait que les buts, donc il fallait continuer à y croire. À la pause, Alexia a pris la parole et a dit : “S’il y a bien une équipe capable de renverser ça, c’est nous.” Et nous avons montré que nous avions progressé, que nous pouvions le faire. » Pas sûr que la teoria del dos soit arrivée jusqu’aux oreilles anglophones de la championne d’Europe fois deux.

Quand soudain en zone mixte… pic.twitter.com/BGF5uRL24Z — Anna Carreau (@annacarreau) June 3, 2023

