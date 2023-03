Chelsea prend une petite option à Lyon

Lyon 0-1 Chelsea

But : Reiten (28e)

« Happy birthday to you, Mr. President. »

Chelsea a gâché la fête d’anniversaire de Jean-Michel Aulas en quart de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Dans un début de match plutôt à l’avantage de Lyon, Eugénie Le Sommer a profité de l’hésitation d’Ann-Katrin Berger pour faire se lever le Groupama Stadium en plaçant le ballon juste à côté de la cage (9e). Diaboliques, les Blues ont marqué sur leur premier tir cadré. Erin Cuthbert a sorti un petit numéro de son chapeau pour éliminer Damaris Egurrola d’un petit pont puis décaler Guro Reiten, qui est allée chercher le petit filet (0-1, 28e). L’OL a frôlé la correctionnelle dans la foulée avec la frappe de Lauren James sur le poteau (33e).

Les Fenottes ont cruellement manqué de justesse dans la finition, à l’image de l’enroulé de Sara Däbritz (38e) ou de la reprise ratée de Lindsey Horan, après un grand pont de Perle Morroni dans la surface (45e+2). Et quand Delphine Cascarino, décalée par Vicki Becho, a enfin réussi à cadrer, Berger s’est imposée en détournant sur son montant (60e). L’OL s’est aussi fait peur sur le tir vicieux de Cuthbert (54e) et sur les pétards allumés par Reiten (63e) et Sam Kerr (75e), tous les deux hors du cadre. Les championnes de France, qui restaient sur onze matchs sans défaite, gardent cependant toutes leurs chances en vue du retour jeudi prochain à Stamford Bridge. D’autant qu’Ada Hegerberg, restée sur le banc, aura eu une grosse semaine pour répéter ses gammes.

Suffisant pour répondre à l’appel de Londres ?

Lyon (4-3-1-2) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Morroni (Bacha, 55e) – Horan, Egurrola, Däbritz (Majri, 69e) – Marozsán (van de Donk, 54e) – Le Sommer (Becho, 46e), Cascarino (Malard, 69e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.

Chelsea (4-2-3-1) : Berger – Carter, Bright (Eriksson, 43e), Bichanan, Périsset (Mjelde, 85e) – Ingle, Leupolz – Reiten, Cuthbert (Charles, 71e), James (Kaneryd, 85e) – Kerr. Entraîneuse : Emma Hayes.

