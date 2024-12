PSG-OL : Randal Kolo Muani est absent du groupe parisien

PSG-RKM, KO ?

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique lyonnais au Parc des Princes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 (20h45). Les Parisiens devront faire sans deux joueurs : Milan Škriniar et Randal Kolo Muani. D’après RMC Sport, l’absence de ce dernier résulte d’un choix purement sportif de la part de Luis Enrique et son staff, entérinant définitivement le froid déjà palpable entre l’attaquant français et son entraîneur.

Jusqu’ici utilisé comme joker offensif, Kolo Muani a en effet doucement perdu les faveurs d’Enrique, se retrouvant désormais face au retour de blessure de Gonçalo Ramos – déjà habituel titulaire. S’il a toujours nié les rumeurs d’un départ en janvier, RKM sait donc tout le chemin à parcourir pour retrouver du temps de jeu dans la capitale.

Son meilleur club, c’est finalement l’équipe de France.

