L'amer à boire

Les clubs londoniens ont mené la vie dure à l’OL cette saison. Les championnes d’Europe avaient commencé leur campagne par une gifle contre Arsenal. Elles l’ont terminée en se prenant un coup de massue face à Chelsea, réveillant le douloureux souvenir de la finale perdue à Stamford Bridge, déjà, en 2013. Les retrouvailles avec le FC Barcelone étaient pourtant en vue. Un dernier coup de sifflet, et l’arbitre Ivana Martinčić allait envoyer l’OL dans le dernier carré. C’était compter sans un appel à la VAR (revevant sur le léger accrochage entre Vicki Bechoqui et Lauren James dans la surface) a provoqué la rage de Sonia Bompastor. Le Bridge s’est embrasé. Maren Mjelde a transformé la sanction au point de 11 mètres. Les Fenottes se sont figées. Et la qualif’ leur a échappé, au bout de la séance de tirs au but.

« Je vais prendre une amende »

Jusque-là, l’Olympique lyonnais n’avait buté qu’une seule fois sur la marche des quarts de finale de la Ligue des champions, en treize participations. Le scénario du match est forcément difficile à accepter, d’autant que les Fenottes, poussées par un kop réduit mais bruyant, avaient réussi le plus dur en prenant deux fois à défaut la meilleure défense de la compétition. « Quand le résultat n’est pas au niveau des attentes, il y a toujours beaucoup de déception et de frustration. On peut y rajouter un sentiment d’injustice, de cruauté, confiait Sonia Bompastor. J’ai revu les images. Chelsea n’attendait que ça sur la fin des prolongations. La VAR s’est fait berner sur ce coup-là. Pour moi, clairement, il n’y a pas faute. » Vanessa Gilles, première buteuse de la rencontre, partageait cette amertume en zone mixte : « Je vais prendre une amende mais quand l’arbitre ne siffle pas la faute, elle est devant. Elle était à deux pas de l’action. Pour moi, si elle ne siffle pas, c’est qu’il n’y a pas faute. » Une fucking disgrace, comme dirait l’autre…

Le Havre de paix ?

Nettement plus dans l’action qu’au match aller à Lyon, l’OL a fait le match qu’il fallait, à l’image d’une Daniëlle van de Donk au four et au moulin. « Les joueuses ont eu la bonne mentalité, par rapport à ça je suis fière d’elles », soulignait la coach, en regrettant cependant le manque d’efficacité du match aller. Un domaine où les Fenottes auraient pu faire une nouvelle fois faire mieux à Stamford Bridge (18 tirs, 5 cadrés), comme le pointait Vanessa Gilles : « En première période, on aurait dû le plier. On aurait pu être à 3-0 ou 4-0 à la mi-temps. On les a dominées. L’efficacité a été notre problème pendant toute la saison. On a bien entamé le match, on n’a pas su finir nos occases, et voilà… C’est frustrant. »

« Nous étions préparées, nous avons fait tout ce que nous pouvions, glissait l’attaquante Signe Bruun, le visage fermé. Nous avons contrôlé la majorité du match. Tout le monde était dévasté. Lyon a une tradition en Ligue des champions. Cette équipe est vraiment spéciale donc nous reviendrons, mais c’est une grosse déception. » Sonnées, les Fenottes sont directement montées dans un avion en direction du Havre, où elles jouent dimanche midi. Une manière de vite passer à autre chose. « Il ne faut pas rester sur ça, on a encore deux beaux trophées à gagner, on va aller les chercher », assure Vanessa Gilles. Le Lyon champion d’Europe est mort jeudi soir. Il lui reste le championnat et la finale de Coupe de France pour garder un peu de son territoire.

Chelsea fait craquer l'OL