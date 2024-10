Le Paris FC enfin à la hauteur de Lyon

Paris FC 0-0 Olympique lyonnais

Stop the count, l’OL est deuxième de D1.

Si l’Olympique lyonnais va rentrer de la capitale avec une montagne de regrets, le Paris FC lui peut se vanter d’avoir tenu tête à celui qui lui avait collé 6-1 au même endroit la saison passée. Les locales du stade Charléty, bien garni par quelques 5 626 spectateurs, s’offrent un beau 0-0, grâce en partie aux parades de Chiamaka Nnadozie.

Pourtant la partie avait démarré sur une sortie à contre-temps de la gardienne nigériane, heureusement sans conséquence (1e). Comme la tête décroisée de Vanessa Gilles (6e) ou la reprise de volée de Sofie Svava (18e). Entre temps Clara Mateo avait tenté de se débarrasser du marquage d’Ellie Carpenter dans la profondeur (11e) et Gaëtane Thiney avait bien repris au point de pénalty sur un centre de Julie Dufour (16e), mais toujours sans réussite. Nnadozie démarre alors son show, en s’imposant d’abord devant Kadidiatou Diani et sa remontée en solitaire sur le côté gauche (28e), puis en s’aidant du ventre de Lou Bogaert pour signer un presque double-arrêt (38e).

Au retour des vestiaires, l’OL accentue un peu sa domination et voit Daniëlle Van de Donk passer tout proche du 1-0 sur une combinaison entre Carpenter et Melchie Dumornay (55e). Julie Dufour et Clara Mateo tentent bien de répondre (66e et 69e), mais la défense lyonnaise est trop coriace pour laisser leurs tirs filer. Dans les cages, Nnadozie continue de faire des miracles, et signe un arrêt devant Tabitha Chawinga, puis un double-arrêt devant Sara Däbritz puis Vanessa Gilles (74e). Même un dangereux coup franc en toute fin de match n’a pas fait peur à la gardienne parisienne, qui réussit à sortir en deux temps pour éviter la tête dévastatrice de Wendie Renard.

Le @PFC_feminines n'avait plus évité la défaite face à l'OL TCC depuis le 3 décembre 2011 (1-1 à Gerland en APL). Eternité #ArkemaPL #PFCOL pic.twitter.com/Xe6tMUWlfK — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) October 20, 2024

C’est donc ça l’effet LVMH.

Paris FC (4-2-3-1) : Nnadozie – Ould Hocine (Ndongala, 19e, Sissoko, 76e), Davis, Greboval, Bogaert – Korosec, Corboz (Le Mouel, 87e) – Garbino (Bussy, 75e), Thiney, Dufour – Mateo. Entraîneure : Sandrine Soubeyrand.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Svava – Van de Donk, Egurrola (Marozsan, 78e), Horan (Chawinga, 70e) – Diani (Hegerberg, 78e), Le Sommer (Däbritz, 70e), Dumornay. Entraîneur : Joe Montemurro.

