Sam Kerr et Kristie Mewis annoncent l’arrivée prochaine de leur bébé

Quel projet Mbappé ? C’est le projet Mewis-Kerr.

Sam Kerr, capitaine des Matildas et attaquante star de Chelsea (9 buts en 12 matchs cette saison), et sa compagne Kristie Mewis, milieu de terrain américaine de West Ham United, ont annoncé sur Instagram qu’elles attendaient à 31 et 33 ans leur premier enfant. C’est avec une photo d’échographie en main et un baby bump que Mewis a révélé sur Instagram que le futur bébé devrait rejoindre l’équipe en 2025.

En couple depuis 2021 et fiancées depuis fin 2023, les deux stars du ballon rond poursuivent leur idylle tout en bossant les terrains. Sam Kerr travaille à son retour après une grave blessure aux ligaments croisés survenue en janvier dernier, tandis que Kristie Mewis est arrivée à West Ham, en décembre après avoir marqué les esprits à Gotham FC dans le New Jersey. Les deux jonglent entre le terrain et leur futur rôle de mamans.

Cette belle nouvelle tombe alors que le foot pro tente de rattraper son retard dans la protection pour les joueuses enceintes. Dernier exemple en date : l’AC Milan, qui vient d’annoncer des mesures spécifiques pour accompagner ses joueuses.

