Sam Kerr ne sera pas de la partie aux JO

Sans Kerr.

À moins de 70 jours des JO de Paris 2024, l’Australie a annoncé sa liste pour les derniers matchs de préparation au tournoi olympique et sans surprise, Sam Kerr ne sera pas au rendez-vous. Touchée aux ligaments croisés depuis le début d’année, l’attaquante de Chelsea espérait être de retour à temps avec les Matildas. Malheureusement, la fédération Australienne a mis fin aux doutes en publiant la liste des 23 joueuses sélectionnées pour disputer les deux rencontres face à la Chine le 31 mai et le 3 juin prochain.

La FA a également annoncé le forfait de la jeune Amy Sayer, attaquante du Kristianstads DFF en Suède : « Kerr et Sayer vont continuer leur programme de rééducation dans leurs clubs et ne seront donc pas disponibles pour être avec la sélection lors des JO de Paris. » Par ailleurs, la rencontre du 3 juin sera l’occasion de mettre à l’honneur la gardienne Lydia Williams, qui a récemment confié qu’elle prendrait sa retraite après le tournoi olympique. L’Australie s’avance avec de nombreux doutes, alors qu’un groupe relevé l’attend cet été aux côtés des États-Unis, de l’Allemagne et de la Zambie.

Sam Kerr se console au moins avec un titre de championne d’Angleterre.