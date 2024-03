Josh Cavallo est fiancé

He said yes!

En 2021, l’Australien Josh Cavallo devenait le premier footballeur professionnel au monde à faire son coming out pendant sa carrière. « Je leur ai dit que j’étais gay et que je souffrais depuis six ans », résumait-il à l’époque. Depuis cette annonce, le défenseur de 24 ans n’a pas vraiment vu son parcours décoller, puisqu’il n’a pas été appelé avec les Socceroos pour participer au Mondial 2022, mais il a conservé cette stabilité tant recherchée en continuant d’évoluer, depuis maintenant quatre ans, sous le maillot d’Adelaide United en A-League Men, la D1 locale. Actuellement blessé, Cavallo ne peut que suivre de loin les piteuses performances de son équipe, avant-dernière du championnat. Mais il a cependant trouvé un bon moyen de refouler le terrain : en y demandant son petit ami Leighton Morell en mariage.

En bon fils de son époque, le latéral n’a pas manqué de poster la demande, genou à terre dans le rond central, sur Instagram, accompagné d’une légende sans équivoque : « Mr and Mr coming soon ». Les mots qui suivent sont en revanche destinés à son employeur, pour justifier le choix de sa mise en scène : « Votre soutien sans faille a énormément compté pour moi. Vous m’avez offert un safe space dans le football, chose que je n’aurais jamais crue possible, et vous m’avez encouragé à vivre ma vie chaque jour de manière authentique. Il m’a semblé légitime de partager ce moment spécial sur le terrain, là où tout a commencé. »

Ça va se battre pour être témoin dans le vestiaire.

