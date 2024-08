Douglas Costa part à la conquête d’un nouveau continent

Le roi des compilations YouTube suit les traces de Valère Germain.

À 33 ans, Douglas Costa va découvrir l’Australie. Le joueur frisson brésilien s’est engagé ce lundi au Sydney FC pour deux saisons, après que Fluminense a mis fin à son contrat en juillet. L’international brésilien va donc découvrir un nouveau continent, après l’Amérique du Sud (Grêmio, Fluminense), l’Europe (Shakhtar Donetsk, Juventus, Bayern) et l’Amérique du Nord (Los Angeles Galaxy).

𝑫𝒐𝒖𝒈𝒍𝒂𝒔 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒔 𝑺𝒌𝒚 𝑩𝒍𝒖𝒆 💙 Bem-vindo DC ⚡️ pic.twitter.com/3NBDdFJ8VL — Sydney FC (@SydneyFC) August 25, 2024

Ce transfert est un énorme coup pour le club de Sydney et pour la A-League de manière générale, puisque l’ancien de la Juventus et du Bayern devient un des plus gros noms de l’histoire de ce championnat aux côtés d’Alessandro Del Piero, qui avait porté les mêmes couleurs entre 2012 et 2014. Avec un joueur de la trempe de Costa, la A-League espère ainsi bénéficier d’une exposition médiatique accrue, en profitant des 13 millions d’abonnés que le Brésilien comptabilise sur ses réseaux sociaux. Côté sportif, le Sydney FC, lui, va pouvoir compter sur sa nouvelle recrue pour son prochain match de la Ligue des champions 2 de l’AFC contre le club hongkongais d’Eastern SC, le 19 septembre prochain.

Vivement la rencontre entre Douglas Costa et Hiroki Sakai.

