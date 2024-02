Un Australien s’offre un sublime immanquable

Le combo teinture moustache ne pouvait pas rester impuni.

Ce samedi soir, le Sydney FC s’imposait sereinement sur la pelouse des Central Coast Mariner (1-3). Cette victoire acquise lors de la 16e journée de A-League, la première division australienne, aurait cependant dû être plus large encore. Plus large en effet, puisque Patrick Wood a manqué une improbable occasion à la demi-heure de jeu. Profitant du mauvais contrôle du gardien adverse, Danny Vukovic, Wood s’est ainsi retrouvé seul devant la ligne de but. Mais visiblement paniqué, il a eu la bonne idée de foirer son plat du pied, et de viser la gourde du portier, à défaut des filets.

Son équipe menait heureusement déjà de trois buts, mais la réduction du score d’Ángel Torres dès le retour des vestiaires aurait pu donner lieu à un scénario terrible pour Patrick Wood. Il n’en aura rien été, et Sydney reste sixième au classement.

HOW HAS HE MISSED THAT?! 😱

Head in hands moment for Sydney FC's Patrick Wood, who misses an astonishing opportunity from point-blank range 🤦‍♂️

One of the WORST misses we've seen in football 😬

📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/2896jexvxR

— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 10, 2024