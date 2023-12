Le joli but de Valère Germain en Australie

En Australie, Valère Germain n’a plus les oreilles qui sifflent.

« Après avoir eu la chance de faire une belle carrière dans certains des meilleurs clubs français, je voulais découvrir une nouvelle culture », racontait-il en novembre pour So Foot. Joueur du Macarthur FC (ancien club de Loïc Puyo) depuis l’été dernier, l’ex-attaquant de Nice, Monaco, Montpellier ou Marseille, aujourd’hui âgé de 33 ans, a inscrit ce samedi sur la pelouse du Sydney FC sa 7e réalisation en 12 matchs avec son nouveau club.

GERMAIN!! It's the Frenchman with the flair!! The Cowbells are ringing, as @mfcbulls go 2-Nil against @SydneyFC!! 💻📺📱: https://t.co/9T25mCDGrc (live stream) – #SYDvMAC on 10 Bold! pic.twitter.com/ZFmqbnoRif

— 10 Football (@10FootballAU) December 9, 2023