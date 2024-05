Trois joueurs du championnat australien arrêtés après des accusations de matchs truqués

Ça s’est passé loin de chez vous.

Trois joueurs de l’A-League, la première division australienne, ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête au sujet de matchs truqués et de paris sportifs. Les individus sont accusés d’avoir été corrompus par une figure sud-américaine du crime organisé. D’après la police locale, un joueur de 33 ans, dont le nom n’a pas été officiellement divulgué, a convaincu ses coéquipiers de provoquer des penaltys et de recevoir des cartons jaunes entre novembre et décembre 2023. Il aurait rémunéré ses collègues 10 000 dollars (environ 9 200 euros) pour chaque biscotte reçue.

La police a établi un lien entre quatre cartons jaunes et les paiements présumés, qui, selon elle, « pourraient avoir en fait modifié le résultat du match ». Les enquêteurs espèrent interroger un quatrième joueur. La fédération australienne de football a déclaré que les trois personnes arrêtées appartenaient à un club de Sydney. Les médias locaux ont indiqué qu’il s’agissait du Macarthur FC, et ont aussi cité le nom du capitaine de l’équipe, le Mexicain Ulises Dávila, ainsi que ceux de ses coéquipiers, le Néo-Zélandais Clayton Lewis et de l’Australien Kearyn Baccas.

Toujours plus facile de truquer un championnat qu’absolument personne ne regarde.