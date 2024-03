Le championnat d’Australie offre un lob d’exception

Fusée en approche.

Le championnat australien est réputé pour deux choses : ses buts gags, et ses buts magnifiques. Et ce mardi, c’est la deuxième option qui a été choisie par Terry Antonis. Le milieu de terrain de Melbourne City a en effet inscrit l’un des pions de la saison, d’un lob du milieu de terrain assez impressionnant. Pour couronner le tout, il s’agissait de la septième réalisation de son équipe, opposée aux Western Sydney Wanderers et large vainqueur (7-0).

Au classement, ce duel revêtait également une petite importance, puisque Melbourne, sixième, conserve son point d’avance sur son adversaire et poursuivant. Et comme un ultime clin d’œil, Terry Antonis, international australien aux trois capes, a quitté les Western Sydney Wanderers l’été dernier. Pour mieux les punir avec cette bastos.

