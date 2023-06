Les Central Coast Mariners champions d'Australie !

Un Français buteur et champion d’Australie !

Ce samedi matin (heure française) avait lieu la finale du championnat australien entre Melbourne City et les Central Coast Mariners, et les derniers cités ont su s’inspirer de Roland-Garros en ce moment pour claquer un 6-1 à leurs adversaires du soir. Au terme d’une partie incroyable où ils ont dominé de la tête et des épaules, ceux qui ont fini deuxièmes de la saison régulière ont donc réussi à aller chercher le deuxième titre de leur histoire, après celui acquis en 2013.

L’homme du match s’appelle Jason Cummings, brièvement aperçu contre la France au Mondial, puisqu’il a inscrit un triplé et délivré une passe décisive pour ce qui devrait être son dernier match avec les Mariners. Autre histoire dingue : le défenseur de Vanuatu Brian Kaltak, qui n’avait jamais joué une minute professionnelle avant le début de la saison, est donc lui aussi devenu champion pour sa première année au plus haut niveau. Cerise sur le gâteau : le Frenchy Béni Nkololo y est aussi allé de son but, lui qui en a donc planté huit pour sa deuxième saison en Australie, qui se conclut de la meilleure des manières.

Du côté de Melbourne City, le Français Florin Bérenguer tire la tronche.

