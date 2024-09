Juan Mata atterrit en Australie

Le tour du monde se passe bien pour Juan Mata.

Six mois après la fin de son aventure japonaise sous le maillot du Vissel Kobe, Juan Mata a trouvé sa nouvelle destination. Il s’agit de l’Australie, et plus précisément du club de Western Sydney Wanderers. « Je me sens, une fois de plus, très reconnaissant envers le football pour les nombreuses expériences et la joie qu’il apporte dans ma vie… Aujourd’hui, une nouvelle aventure commence, et j’en suis très excité ! Je vais continuer à profiter de ce sport extraordinaire en jouant non seulement dans un autre pays… mais aussi sur un autre continent », a-t-il notamment écrit sur les réseaux. Sans oublier de conclure sur une pointe d’humour : « Pour mes amis et ma famille, si vous pensez venir me rendre visite, pensez à prévenir à l’avance cette fois. »

I’m feeling, again, very thankful to football for the many experiences and joy that keeps bringing to my life… Today, a new adventure is starting, and I’m super excited about it! I will keep enjoying this amazing sport by playing not only in a different country… but in a… pic.twitter.com/qOfOdeE9ze

— Juan Mata García (@juanmata8) September 5, 2024