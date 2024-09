Juan Mata s’offre un challenge exotique

Le pays des Kangourous pour rebondir.

Juan Mata en a encore sous le pied, même à 36 balais. L’ancien milieu offensif de Valence, Chelsea, Manchester United ou plus récemment Galatasaray s’est trouvé un nouveau challenge en… Australie ! Le champion du monde 2010 a atterri chez les Western Sydney Wanderers où il s’engage libre pour une saison après un passage anecdotique au Vissel Kobe, au Japon, l’équipe où a joué son ancien coéquipier en sélection, Andrés Iniesta.

Le club australien est surtout connu pour avoir remporté la Ligue des champions de l’AFC en 2014, deux ans seulement après sa création. Une première pour un club australien.

📝 Bienvenido Juan!

We have tonight confirmed the signing of @FIFAWorldCup, @ChampionsLeague and @EURO2024 winner @juanmata8 for the upcoming @ALeagues season: https://t.co/N1hg9M0Ixc #WSW pic.twitter.com/wKkHrFMJLa

— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) September 5, 2024