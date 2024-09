L’Australie n’a plus de sélectionneur

Le vendredi des Arnold ?

« Je passe du statut de sélectionneur des Socceroos, à celui d’ancien sélectionneur. » Ému, Graham Arnold s’est montré laconique pour annoncer son départ de la sélection australienne. Sur le banc depuis 2018, le coach de 61 ans a en effet trouvé un accord avec sa fédération pour démissionner de son poste. Un choix logique, puisque l’Australie peine à démarrer un nouveau cycle depuis la Coupe du monde 2022 – éliminée en quarts de finale de la dernière Coupe d’Asie – et se retrouve en difficulté depuis l’entame des qualifications au Mondial 2026 (défaite contre Bahreïn à domicile 0-1 et nul en Indonésie 0-0).

A message from Arnie. 🫶

“I go today from being the Socceroos coach to the Socceroos ex-coach and now I’m the number one fan."#Socceroos #ThankYouArnie pic.twitter.com/scFQ8xhAMX

— Subway Socceroos (@Socceroos) September 20, 2024