Pronostic Australie Corée du Sud : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d’Asie

Australie – Corée du Sud : Deux beaux potentiels offensifs

L’Australie n’a pas été l’équipe la plus convaincante de la phase de poules mais a tout de même validé son billet assez tranquillement en battant d’entrée l’Inde (2-0) et la Syrie (0-1), avant de se heurter à l’Ouzbékistan (1-1). Arrivés en huitièmes, les Australiens ont mis le turbo et ont étrillé l’Indonésie (4-0) pour se hisser jusqu’en quarts. Cette équipe australienne, qui avait montré de belles choses lors de la dernière Coupe du Monde, possède un effectif très intéressant sur le papier, avec des hommes comme Ryan dans les cages (Alkmaar), Souttar (Leicester) en défense, mais également bon nombre de joueurs offensifs de talent : Tilio (Celtic), Silvera et McGree (Middlesbrough), Goodwin (Al-Wehda, Arabie Saoudite)… Attention également au joueurs qui évoluent dans le championnat local, comme l’expérimenté Fornaroli (13 buts en 10 matchs de championnat).

L’une des équipes favorites pour aller chercher le titre a été un peu décevante durant la phase de poules, après avoir pourtant bien démarré contre Bahrein (3-1), avec deux matchs nuls largement évitables contre la Jordanie (2-2) et la Malaisie (3-3). Si l’attaque fonctionne bien, la défense pose quant à elle quelques interrogations car elle n’a encore réussi aucun clean sheet. En effet, même lors des huitièmes, les Coréens ont encaissé un nouveau but qui aurait pu leur coûter cher contre l’Arabie Saoudite, mais Cho a inscrit le but de l’égalisation à la 90+9ème minute, avant que son équipe ne finisse le travail aux tirs au but. On l’a dit, l’attaque fait rêver, avec des joueurs comme Son évidemment (Tottenham), mais également Cho (Midtjylland) dont on a parlé, Hwang Hee Chan (Wolves) ou encore Kang-In Lee (PSG). C’est le secteur défensif qui inquiète, pourtant armé de Kim Min Jae (Bayern) mais le gardien titulaire s’est blessé après le premier match. Entre deux équipes bien garnies devant, on devrait assister à un match à buts.

