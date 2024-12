Le Bayern Munich déroule, le Bayer Leverkusen fait craquer l’Inter

Il ne fallait pas arriver en retard ce mardi, pour la sixième journée de Ligue des champions !

La rencontre opposant le Shakhtar Donetsk (27e au classement provisoire) au Bayern Munich (8e) en est une bonne démonstration, les Ukrainiens ayant ouvert le score dès la cinquième minute par Kavin Macedo, bien lancé en profondeur, et les Allemands ayant rapidement répondu par Konrad Laimer. Agressifs offensivement, les Bavarois ont ensuite pris l’avantage grâce à Thomas Müller (qui a profité d’une perte de balle de Marlon Gomes) et n’ont plus craqué malgré des occasions pour Heorhiy Sudakov ou Artem Bondarenko. Michael Olise a même enfoncé le clou d’un penalty sanctionnant une faute d’Alaa Ghram sur Sacha Boey, suivi de Jamal Musiala… avant le doublé du Français, dans le temps additionnel. Du côté de Bruges (douzième), ça a également commencé très fort : au rebond d’un poteau, Geny Catamo a marqué au bout d’une poignée de secondes en faveur du Sporting Portugal (quatorzième), alors que Christos Tzolis a poussé Eduardo Quaresma au contre-son-camp et a permis de remettre les compteurs à zéro. Pour terminer, Casper Nielsen a libéré les Belges sur la fin.

La jolie boulette de Martinez

Toujours dans la catégorie « départs en fanfare », Aston Villa (troisième) a vu John McGinn marquer de volée de manière précoce à Leipzig (34e) dans une partie très ouverte. Malheureusement pour les Anglais, Emiliano Martinez est ensuite sorti n’importe comment et a littéralement offert un pion à Loïs Openda. Les visiteurs ont su s’en remettre, puisque Jhon Durán a lui aussi trouvé le chemin des filets d’un superbe enroulé lointain et, si Christoph Baumgartner a cru donner un premier point en C1 aux siens sur un centre du même Openda, Ross Barkley a finalement trompé l’excellent Péter Gulácsi dès son entrée pour faire gagner les Villans avec réussite. Enfin, le choc tant attendu entre le Bayer Leverkusen (dauphin tout neuf de Liverpool, largement leader à la suite de son nouveau succès à Gérone) et l’Inter (quatrième, à égalité) a tourné à l’avantage du champion en titre de Bundesliga (qui a touché la barre transversale de Yann Sommer par Nathan Tella) : hyper solides, les Italiens ont longtemps résisté… jusqu’à la reprise décisive de Nordi Mukiele, qui a fait plier les hommes de Simone Inzaghi.

Un 0-0 aurait fait tache, tout de même !

QUEL BUT INSCRIT PAR JHON DURAN 😱😱 La construction et la finition : c'est exceptionnel et le Colombien marque son 3ème but de la saison en Ligue des champions 🤯#RBLAVL | #UCL pic.twitter.com/GUACPsNUEG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Shakhtar Donetsk 1-5 Bayern Munich

Buts : Macedo (5e) pour le Shakhtar Donetsk // Laimer (11e), Müller (45e), Olise (70e SP, et 93e) et Musiala (87e) pour le Bayern Munich

Bruges 2-1 Sporting Portugal

Buts : Quaresma CSC (24e) et Nielsen (84e) pour Bruges // Catamo (3e) pour le Sporting Portugal

Leipzig 2-3 Aston Villa

Buts : Openda (27e) et Baumgartner (61e) pour Leipzig // Mcginn (3e), Durán (52e) et Barkley (85e) pour Aston Villa

Bayer Leverkusen 1-0 Inter

But : Mukiele (90e)

Pour Kompany, le Bayern n’est pas dépendant de Musiala