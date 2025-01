Olise et le Bayern s’imposent, Stuttgart facile, Leipzig s’effrondre

Michael Olise, meilleure recrue de la saison en Bundesliga ?

Encore buteur et passeur sous les couleurs du Bayern, Michael Olise n’en finit plus de prouver que le Bayern a bien fait de casser sa tirelire sur lui cet été. Avec cette sixième réalisation et une huitième passe décisive, il a grandement contribué au succès des Bavarois contre Wolfsburg (3-2). Leon Goretzka a aussi brillé avec un doublé, tout comme Mohamed Amoura, qui confirme lui aussi sa très bonne saison sur le plan individuel. Le Bayern prend provisoirement 7 points d’avance sur Leverkusen qui affronte Mönchengladbach en fin de journée. Dans le haut de tableau, Stuttgart, quatrième, s’est amusé contre Fribourg, avec un large succès (4-0) et notamment un but de l’ancien Toulousain Anthony Rouault.

Juste derrière, Leipzig a réalisé la grosse boulette du jour. En tête 3-0 après 22 minutes sur la pelouse de la lanterne rouge Bochum, les coéquipiers de Xavi Simons se sont écroulés en 13 minutes après la pause, concédant un triplé express de Myron Boadu, ancien Monégasque, pour concéder un mauvais nul (3-3). Dans la lutte pour le maintien, deux matchs importantissimes avaient lieu. Dans le premier entre Heidenheim et St. Pauli, ce sont les visiteurs qui se sont imposés pour prendre 3 points d’avance sur la zone rouge (0-2), alors que les locaux sont 16es. Très énervé en milieu de semaine, Andrej Kramarić a dû retrouver le sourire le temps d’un après-midi. Auteur d’un but, il a pleinement participé au gros succès des siens sur la pelouse de Kiel (1-3). Hoffenheim est 15e, Kiel 17e et commence à décrocher.

Comme quoi, les coups de gueule, ça fonctionne.

Bayern 3-2 Wolfsburg

Buts : Goretzka (20e et 62e) et Olise (39e) pour les Bavarois // Amoura (24e et 88e) pour le VfL

Bochum 3-3 Leipzig

Buts : Boadu (48e, 57e et 61e, SP) pour le VfL // Orban (10e), Nusa (13e) et Baumgartner (22e) pour les Taureaux

Heidenheim 0-2 St. Pauli

Buts : Eggestein (25e) et Guilavogui (90e+2) pour les Freibeuter der Liga

Holstein Kiel 1-3 Hoffenheim

Buts : Kelati (84e) pour Kiel // Hložek (26e et 56e) et Kramarić (45e+1) pour le TSG

Stuttgart 4-0 Fribourg

Buts : Rouault (2e), Demirović (17e), Woltemade (45e+3) et Undav (80e) pour le VfB

