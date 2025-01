Andrej Kramarić est furax : « C’est une grosse saison de merde »

Alerte gros mots.

Andrej Kramarić avait des choses à dire après la déroute de Hoffenheim face au Bayern Munich ce mercredi soir (5-0). Le vice-champion du monde 2018, au club depuis neuf ans, ne supporte pas de voir Hoffenheim à la 16e place du classement, aux portes de la relégation. « Non, je ne veux pas vous parler du match, parce que c’était clair pour moi que ça allait arriver. C’est à l’image de toute la saison : une grosse saison de merde, pour être tout à fait honnête. Et encore, je reste soft, parce que si je dis la vérité et ce que j’ai dans la tête, sur le club et la situation actuelle, j’aurai probablement la plus grosse sanction de l’histoire de la Bundesliga », a-t-il déclaré au micro d’ESPN.

La pire situation de sa carrière

Le club connaît une des pires saisons de son histoire récente. La dernière victoire d’Hoffenheim remonte au 23 novembre dernier face à Leipzig (4-3). Cette série noire met Kramarić dans des états qu’il n’a jamais connus. « C’est la première fois que je me sens comme cela dans ma carrière de footballeur, parce que je me sens comme une grosse merde. » La prochaine rencontre sera face à Holstein Kiel, un concurrent direct pour le maintien, qui vient de battre Dortmund (4-2) et la suivante contre Tottenham en Ligue Europa. Un calendrier somme toute compliqué pour Kramarić et ses coéquipiers.

Et comme si ce n’était pas assez, il y a Gift Orban qui arrive.

