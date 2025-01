Le Bayern en mode rouleau compresseur face à Hoffenheim

Bayern Munich 5-0 Hoffenheim

Buts : Sané (7e, 48e), Guerreiro (12e), Kane (26e, SP), Gnabry (66e) pour les Bavarois.

Quand est-ce que « Bayerniser » va remplacer « Zlataner » dans le dico ?

Le Bayern n’a pas fait dans la dentelle face à Hoffenheim lors de la 17e journée de Bundesliga. Les hommes de Vincent Kompany ont roulé sur ceux de Christian Ilzer, ayant complètement plié la rencontre après seulement 26 minutes de jeu. Leroy Sané a rapidement défloré la cage d’une frappe surpuissante (1-0, 7e), avant que Raphaël Guerreiro ne fasse le break au terme d’une jolie combinaison avec Harry Kane (2-0, 12e). L’Anglais y a été comme à son habitude de sa petite réalisation pour conserver sa moyenne d’un but par match cette saison, cette fois sur un penalty (3-0, 26e), obtenu après une faute de main de Kevin Akpoguma.

Une avance confortable à la mi-saison

Au retour des vestiaires, Sané a rapidement corsé l’addition en reprenant un centre de Mathys Tel au second poteau (4-0, 48e). Le calvaire d’Hoffenheim s’est achevé peu après l’heure de jeu avec un cinquième et dernier but de Serge Gnabry après un enchaînement de passes des Bavarois (5-0, 66e). Grâce à ce large succès, le Bayern boucle la phase aller de la Bundesliga avec une première place et un bilan de 42 points sur 51 possibles, comptant 4 unités d’avance sur le Bayer Leverkusen, deuxième.

Dans les autres rencontres de la soirée en Bundesliga, Bochum et Stuttgart se sont imposés à domicile face à des adversaires réduits à dix, respectivement face à St. Pauli (1-0) et Leipzig (2-1). Augsbourg s’est de son côté imposé en déplacement à l’Union Berlin (0-2), tandis que le Werder Brême et Heidenheim se sont quittés sur un partage spectaculaire (3-3).

Et si on était repartis pour 11 ans de domination bavaroise ?

Le Bayern Munich glace Hoffenheim