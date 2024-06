La Croatie rattrapée par l’Albanie sur le gong

Croatie 2-2 Albanie

Buts : Kramarić (74e) et Gjasula (76e, CSC) pour la Croatie // Laçi (12e) et Gjasula (90e+5) pour l’Albanie

Dans une rencontre spectaculaire, la Croatie a laissé filer un succès qui lui tendait les bras dans les dernières secondes (2-2). D’abord apathique, puis renversante, l’équipe au damier s’est fait reprendre sur le gong et devra battre l’Italie lundi pour voir les huitièmes de finale du tournoi. La formation de Sylvinho évite le zéro pointé, mais devra faire face à la même équation contre l’Espagne.

Laçi punit une triste Croatie

Dos au mur, la Croatie se présente sur la pelouse du Volksparkstadion avec trois changements par rapport à la formation séchée par l’Espagne en ouverture. Un renouveau qui ne l’empêche pas de se faire cueillir à froid d’entrée, le premier centre dangereux proposé par Jasir Asani trouvant le coup de casque gagnant de l’ancien Ajaccien Qazim Laçi (0-1, 12e). Plus qu’une surprise, cette ouverture du score représente au contraire assez bien la physionomie d’une rencontre où l’équipe au damier ne propose quasiment rien malgré une possession largement en sa faveur. Pire : si Bruno Petković fête sa titularisation d’une tête au-dessus (26e), ce sont bien les Albanais qui restent les plus menaçants. En position idéale, Elseid Hysaj envoie sa demi-volée dans les nuages (29e), juste avant de voir Dominic Livaković sauver les siens aux devants de Jasir Asani après une perte de balle coupable d’un Luka Modrić dans le dur (31e). Héros des siens au Qatar, le dernier rempart croate leur sauve une dernière fois la mise avant la pause, sur une énième tête de Rey Manaj (45e+1).

Gjasula, héros venu de nulle part

Le temps pour l’expérimenté Zlatko Dalić de trouver les bons mots, et sa Croatie redémarre avec le pied enfin posé sur l’accélérateur. Tout juste entré en jeu, Luka Sučić trouve Thomas Strakosha pour le premier tir cadré de son équipe (49e). Soudain recroquevillée dans ses 30 mètres, l’Albanie s’accroche à ce précieux succès, synonyme d’espoir dans ce groupe B. Trouvé au second poteau, Mario Pašalić ne parvient pas à redresser sa tête (69e), et la Croatie patiente jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure pour trouver son salut. Bien trouvé sur la gauche de la surface par Ante Budimir, Andrej Kramarić fête son anniversaire en ramenant les siens à hauteur (1-1, 74e). Dans la foulée, Pašalić se faufile jusque dans la surface pour centrer en retrait avant de voir le malheureux Klaus Gjasula marquer contre son camp après un coup de billard (2-1, 76e). Mais alors que la Croatie avait survécu à un premier gros cafouillage dans sa surface (90e+3), c’est le milieu qui se mue en héros inespéré pour l’Albanie et crucifie Livaković dans les dernières secondes (2-2, 90e+5). Que c’est bon l’Euro et ses matchs complètement décousus !

Croatie (4-3-3) : Livaković – Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić (Sosa, 85e) – Modrić, Brozović (Pašalić, 46e), Kovačić – Majer (Sučić, 46e), Petković (Budimir, 69e), Kramarić (Baturina, 85e). Entraîneur: Zlatko Dalić.

Albanie (4-2-3-1) : Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj – Ramadani (Hoxha, 85e), Asllani – Asani (Seferi, 64e), Bajrami, Laci (Gjasula, 72e) – Manaj (Daku, 85e). Entraîneur: Sylvinho.